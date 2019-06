Vrouw wil wielrenners inhalen, renners vernielen auto

De politie laat weten op zoek te zijn naar getuigen. ,,Achter de vrouw heeft een auto gereden waarvan de bestuurder het waarschijnlijk allemaal heeft zien gebeuren. We komen graag met hem of haar in contact.'' Politie Kaag en Braassem deelde het incident in een bericht op hun Facebookpagina. Daar is inmiddels duizenden keren op gereageerd. Er staan reacties als ‘Wordt het niet is tijd dat ze dat wielrennen gaan verbieden op de openbare weg?’, ‘Er zullen vast ook goede wielrenners zijn, maar ik ben er nog nooit een tegen gekomen.’ en ‘Dit is een belachelijke, zeer onfatsoenlijke actie! Maar laten we niet alle wielrenners over een kam scheren.’