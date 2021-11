Vrouwen krijgen één dag cel voor aanranding pizzakoerier

Het duo had op zaterdag 2 mei pizza’s besteld tijdens een huisfeestje waarbij gedronken werd en lachgas was gebruikt. Toen een 17-jarige pizzakoerier de bestelling kwam afleveren, deed de 26-jarige Amsterdamse Michelle de K. de deur open in een badjas.

Nadat de koerier de bestelling, op verzoek, binnen op een tafel had gezet, drong de 25-jarige Cato van der K. zich aan hem op. Uit het niets betastte ze hem over zijn kleding heen in zijn kruis. Ze zei dat dit wel de ultieme droom van een pizzabezorger moest zijn. Het geheel werd gefilmd door Michelle de K., die het filmpje doorstuurde naar een vriendin.

Nadat de pizzabezorger de woning had verlaten was hij boos en in paniek. Toen zijn werkgever daarop contact opnam met de twee vrouwen, kreeg die te horen dat de bezorger ‘maar moet worden ontslagen omdat hij niet wil neuken’. De bezorger, die in het verleden misbruikt was, raakte erg van slag door de gebeurtenis. In totaal kon hij zes weken niet werken.

Veel spijt

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak vroeg de officier van justitie om drie maanden cel voor de twee vrouwen. “Als het hier om een 17-jarig meisje was gegaan dat werd aangerand door twee meerderjarige mannen, zou iedereen het erover eens zijn dat een gevangenisstraf gepast is.”

Beide verdachten gaven tijdens de rechtszaak aan veel spijt te hebben van de gebeurtenissen. Advocaten van de twee vrouwen spraken van ‘een misplaatste grap’.

De rechtbank oordeelt dat er inbreuk is gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Daarnaast werd geoordeeld dat het niet uitmaakt dat de verdachten aangaven dat ze, toen ze de pizzakoerier filmden, dachten dat het slachtoffer ouder was dan 18 jaar. “Het is een strafbaar feit als vast komt te staan dat het slachtoffer, die er als een volwassene uitziet, onder de leeftijdsgrens zit,” aldus de rechter.

Beide vrouwen werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van een dag. Die is gelijk aan de tijd dat ze in voorarrest zaten. Omdat de twee vrouwen inzicht hebben in hun eigen gedrag, vindt de rechter een taakstraf op zijn plek. Michelle de K., die het filmpje maakte, krijgt een taakstraf van 60 uur. De 25-jarige Cato van der K., die de pizzabezorger betastte, is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en moet een schadevergoeding van 750 euro betalen.

