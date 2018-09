VS bedanken Nederland voor snel handelen bij aanslag Amsterdam CS

Update Nabestaan­den Maurycy (4) 'emotioneel geknakt' na mea culpa NVWA

3 september Het nieuws dat de dood van de 4-jarige Maurycy Biernacki, die eind 2015 om het leven kwam door een ongeval met een springkussen, voorkomen had kunnen worden als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) beter toezicht had gehouden, is bij de nabestaanden 'als een mokerslag aangekomen'. Dat heeft Vincent Pover, een oom van Maurycy verklaard.