VS overweegt nu toch mondkapjes te adviseren voor burgers, RIVM blijft op standpunt: ‘Schijnzekerheid’

Een mondkapje heb je alleen nodig als je ziek bent of voor een zieke zorgt, zei het Amerikaanse instituut voor bestrijding van infectieziekten CDC. Net als de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Maar Amerikaanse experts komen nu terug op die richtlijnen. Mondbedekking helpt mogelijk toch om de verspreiding van het virus te vertragen. ,,Ik kan je zeggen dat op dit moment nauwkeurig bekeken wordt of het bijdraagt aan preventie”, zei CDC-directeur Robert Redfield in een interview met radiostation NPR.

Het gaat er dan niet zozeer om jezelf te beschermen met gezichtsbedekking, maar om het beschermen van anderen. Redfield wees op nieuwe gegevens over mensen zonder symptomen die het virus overdragen. Tot een kwart van de geïnfecteerde mensen voelt weinig of niets, waarschuwt hij. ,,Dat helpt verklaren hoe snel het virus zich nog steeds door het land verspreidt.”

Een mondkapje kan helpen voorkomen dat druppeltjes uit de luchtwegen van onwetenden anderen besmetten, is het idee. Onderzoekers in Hongkong concluderen op basis van Chinese data dat tussen de 20 en 40 procent van de infecties plaatsvond voordat de besmetter symptomen had.



Arts en voormalig baas van de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit Scott Gottlieb schrijft in een plan, dat hij met andere specialisten opstelde, ook dat mondbedekking nodig is. Hij wijst erop dat ze veel gedragen worden in Zuid-Korea en Hongkong. Daar is het virus relatief snel onder controle gebracht. ,,Mondkapjes kunnen het virus het meest effectief vertragen als ze breed gebruikt worden, want ze zouden kunnen voorkomen dat besmette mensen zonder symptomen de ziekte ongemerkt overdragen.”

New York

In New York, het epicentrum van de Amerikaanse uitbraak, zijn mondkapjes de afgelopen weken al gewoon geworden. Sommige burgers gebruiken de zogeheten N95-maskers, die hard nodig zijn in ziekenhuizen. Verpleegkundigen vrezen voor hun leven, omdat zulke beschermingsmiddelen onvoldoende beschikbaar zijn.



De burgemeester van Los Angeles droeg zijn vier miljoen inwoners al op monden en neuzen in het openbaar te bedekken met sjaals of bandana’s. Er is geen sluitend wetenschappelijk bewijs over de zin en onzin van mondkapjes, maar sommige studies wijzen erop dat ook simpel textiel kan helpen om te voorkomen dat druppeltjes uit de luchtwegen zich verspreiden. Een aantal ziekenhuizen, zoals het Massachusetts General Hospital in Boston, laten alle werknemers en bezoekers inmiddels mondkapjes dragen.



Sommige experts waarschuwen dat veel mensen de maskers verkeerd gebruiken. ,,Als we het hebben over de potentiële nadelen, dan kan dat zijn dat mensen met een mondkapje zich immuun voelen en het gevoel hebben dat ze dichter bij andere mensen kunnen komen”, zei dokter Sonia Angell, het hoofd van het departement voor Volksgezondheid in Californië.

Volledig scherm Metropassagiers donderdag in New York. De overheid waarschuwt dat het vasthouden van dergelijke stangen kan leiden tot het verspreiden van het coronavirus. ,,Al is het niet de belangrijkste manier van verspreiding." © AP

Duitsland

Ook in Duitsland ‘schuift’ het advies. Een meerderheid van de Duitsers is al voor de verplichting een masker te dragen in bijvoorbeeld supermarkten en het openbaar vervoer, zo blijkt uit peilingen. Ook de Duitse autoriteiten zien nu toch nut in het dragen van eenvoudige mondkapjes door burgers. De Duitse tegenhanger van het Nederlandse RIVM, het Robert Koch-Institut (RKI), heeft zijn richtlijnen in de strijd tegen het coronavirus aangepast.



,,Als mensen een stofmasker of een andere bescherming dragen voor mond en neus, kan dit het risico verkleinen dat het virus op anderen wordt overgedragen”, meldt de RKI-website. Het instituut benadrukt dat zo’n bescherming bij de eenvoudigere kapjes niet wetenschappelijk is bewezen, net zo min als dat zo’n masker zou beschermen tegen een infectie door anderen. Voorheen had het RKI alleen bescherming aanbevolen voor mensen met acute luchtwegaandoeningen. ,,Ook bij het dragen van een masker is het nodig je aan de regels te houden om verdere verspreiding te voorkomen, zoals handen wassen en afstand houden”

RIVM