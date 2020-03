VS wil beademingsapparatuur Philips claimen

Grote zorgen bij Philips. Het concern vreest dat de Amerikanen beademingsappartuur gaan opeisen. Philips produceert de zorgapparaten in de Verenigde Staten. Door een wet uit de jaren 50 dreigt de VS beademingsapparatuur te confisqueren. De druk op president Trump om die wet in te zetten nam maandag fors toe vanwege het in razend tempo stijgende aantal Amerikaanse coronapatiënten.

Apparaten die onder meer voor de Europese markt zouden zijn bestemd, zouden in dat geval in Amerika worden gehouden.



Daarmee ligt er een uiterst gevoelig internationaal handelsconflict op de loer. Trump activeerde de wet zelf vorige week maar gaf toen aan die alleen in het uiterste geval te gebruiken. Inmiddels is er een luide roep van Amerikaanse democraten en medici om vergaande acties. De zogenaamde Defence Production Act is in 1950 in het leven geroepen om staal van de auto-industrie te kunnen vorderen voor nieuwe tanks tijdens de Korea-oorlog.

Veel bestellingen

Wereldwijd is er behoefte aan vele tienduizenden beademingsmachines, die essentieel zijn voor de behandeling van ernstige zieke coronapatiënten. Alleen al het Nederlandse kabinet heeft bestellingen geplaatst voor 2000 apparaten, zei minister Martin van Rijn (Medische zorg) maandagavond. Omdat onduidelijk is wanneer die kunnen worden geleverd, zijn extra bestellingen geplaatst. Volgens de minister wordt er gewerkt aan het opzetten van eigen productiecapaciteit in Nederland. Daarvoor wordt volgens Van Rijn onder meer met Philips gesproken.

Onbegonnen werk

Philips-topman Frans van Houten zei maandag dat alle regeringen momenteel een eigen fabriek voor beademingsapparatuur willen hebben. Dat is volgens hem bijna onbegonnen werk omdat voor de productie veel specialistische componenten nodig zijn. Aan de hand van een lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie levert het concern apparatuur aan landen en regio's waar ziekenhuizen worden geconfronteerd met veel coronapatiënten. Eerst werd aan China geleverd, later aan Italië. Nu levert het concern aan Zwitserland, Frankrijk, Spanje en New York.

Philips gaat de productie de komende tijd flink verhogen. Binnen acht weken moet ie in de VS zijn verdubbeld. Tegen het derde kwartaal moet dat een verviervoudiging zijn. Philips neemt in de Amerikaanse fabrieken tientallen extra mensen aan.