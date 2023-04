Vuilnisman redt hondje dankzij noodknop net op tijd: ‘Ik wil hem nu graag houden’

Terug naar ouderwets sommetjes stampen; scholen betalen grif voor reken­schrift 2.0

Een particulier instituut biedt scholen tegen betaling een vernieuwend onderwijsmiddel: een rekenschrift ‘oude stijl’ dat leerlingen ook netjes leert schrijven. Ze schaffen dit extra lesmateriaal aan bij een private partij, bovenop de bestaande leermethode. Dat is onderwijsminister Wiersma een doorn in het oog, want het standaard onderwijs moet gewoon deugen.