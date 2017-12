'Vuurwerkgooiers, laat onze machinisten met rust'

Dat maakt Eilert alleen maar extra ontdaan. ,,Ik vroeg me meteen af: wat zijn dit voor idioten.'' Tegelijkertijd voelt hij ook aan dat machinisten machteloos staan tegenover lieden die vuurwerk gebruiken om een trein te bestoken. Hij kan ze alleen maar wijzen op de gevolgen die hun acties kunnen hebben. ,,Ook al rijdt een trein in een spoor, dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Je weet nooit wat er gebeurt als je zoiets doet. Voor hetzelfde geld trapt een machinist het gas in. Net zoals het gevaarlijk is dit bij een auto te doen, of een bus, is het gevaarlijk bij de trein.''