Vuurwerksmokkel: bloedlinke mortierbommen in Nederland

Een 28-jarige Duitser is opgepakt. Het vuurwerk werd Nederland illegaal binnengebracht en vervolgens als postpakket aangeboden bij servicepunten. Van daaruit gingen de pakketten naar centrale depots en werden bezorgd op diverse adressen in Nederland, schrijft dagblad De Limburger.



Deze manier van verzenden blijkt al sinds mei van dit jaar te worden gebruikt, ontdekte de recherche. Tegen kopers die op deze wijze aan het vuurwerk zijn gekomen, wordt proces-verbaal opgemaakt. Het vuurwerk zijn ze kwijt.



Begin december werd in een van de depots van de Zuid-Limburgse pakketdienst een beschadigd vuurwerkpakket aangetroffen. Het pakket was verstuurd in Kerkrade en bleek onderdeel te zijn van een grotere partij.



In de pakketten werden onder meer gevaarlijk vuurwerk als mortierbommen, cobra's, lawinepijlen en Napolitaanse bommen aangetroffen. Met de aanhouding van een man uit het Duitse Würselen denkt de politie een distributie van het verboden vuurwerk te hebben verstoord.