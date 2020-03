VVD laat PVV en Forum verder achter zich in virtuele peiling: ‘Rutte is een echte crisismanager’

Premier Mark Rutte krijgt veel waardering voor de manier waarop hij met de coronacrisis omgaat. In de eerste weken van de crisis stijgt de VVD met acht zetels in de virtuele peilingen. Geert Wilders (PVV) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) verliezen juist kiezers vanwege hun opstelling en het beleid dat zij hebben bepleit in deze crisis, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Ipsos en EenVandaag.

De partij van premier Mark Rutte kan op dit moment rekenen op 35 zetels. Een maand geleden, een paar dagen voordat de eerste coronapatiënt in Brabant werd gemeld, stond de VVD nog op 27 zetels. Onderzoek van onderzoeksbureau Kantar laat zien dat Nederlanders het in meerderheid eens zijn met de manier waarop de overheid de coronacrisis te lijf gaat.

Boegbeeld

De VVD trekt vooral kiezers door het optreden van Rutte in de coronacrisis, blijkt uit een analyse van Ipsos. Het onderzoek is gehouden onder een representatieve steekproef van 1013 stemgerechtigde Nederlanders. ,,Deze regering treedt rustig en beheerst op en Rutte is hier het boegbeeld van. Hij blijkt een echte crisismanager”, licht een ondervraagde bij EenVandaag toe. En een ander: ,,Ik twijfel continu, maar in tijden als deze word ik eraan herinnerd waarom de VVD het uiteindelijk wint bij mij.”

Peilingen van EenVandaag lieten ook al zien dat het vertrouwen in de premier sinds het uitbreken van het coronavirus is gegroeid. Na de televisietoespraak van 16 maart, die veel indruk maakte op mensen, steunde 68 procent hem. Dat percentage is deze week gestegen naar 75 procent. Voor de coronacrisis schommelde het vertrouwen in Rutte tussen de 25 en 45 procent.

Bekijk hieronder de toespraak van Mark Rutte van 16 maart:

Niet dwingend

Slechts 8 procent van de Nederlanders heeft volgens Ipsos weinig of geen vertrouwen dat de overheid de juiste beslissingen neemt om de uitbraak van het virus het hoofd te bieden. Zo’n twee derde vindt dat de juiste afweging wordt gemaakt tussen de volksgezondheid en de economie. Ook valt het in goede aarde dat de maatregelen niet dwingend worden opgelegd, zoals in sommige andere landen. 71 procent van de ondervraagden is daarover te spreken.

Zorgen zijn er echter ook. Ongeveer driekwart van de ondervraagden maakt zich redelijk veel tot veel zorgen over de gevolgen voor de economie. Over de persoonlijke economische gevolgen van de crisis is 44 procent van de Nederlanders behoorlijk bezorgd.

PVV en Forum

Forum voor Democratie verliest deze maand vijf zetels in de peiling. De partij van Thierry Baudet komt daarmee op tien zetels. De PVV daalt drie zetels en komt daarmee op vijftien zetels. Overstappende kiezers zijn niet te spreken over de opstelling van de leiders en het beleid dat zij hebben bepleit in deze crisis. Een FvD-kiezer: ,,Baudet schreeuwt om een lockdown, maar wat weet hij daar nou van?”