VVD zal zijn sterkste politicus niet aan de dijk zetten, er staat voor Rutte ook geen opvolger klaar

Inkijkje in Turkse gemeen­schap in Nederland: ‘Een gevangenis en het wordt alleen maar erger’

4 april De Utrechtse schrijver en journalist Erdal Balci (52) dacht als 11-jarige de vrijheid tegemoet te gaan toen hij met zijn ouders, broers en zussen naar Utrecht emigreerde. Niets bleek minder waar. Volgens de Utrechter kwam hij juist terecht in de gevangenis: de Turkse gemeenschap. ,,En het is nu alleen nog maar erger geworden. Kijk naar wat er met Lale Gül is gebeurd.”