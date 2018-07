VVN waarschuwt: 'Moe achter stuur net zo gevaarlijk als rijden met slok op'

Video Vechten uit het verdomhoek­je: fors meer (kick)boksers

7:15 De harde vechtsporten zitten in de lift. Het aantal geregistreerde boksers is sinds 2014 bijna verdubbeld en inmiddels doen 65.000 Nederlanders aan kickboksen, 15.000 meer dan drie jaar geleden. Daarbovenop komt nog het toenemend aantal sporters dat stoot en trapt in de fitnesscentra. ,,Ik wil de nieuwe Rico worden."