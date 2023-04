Waar is het gezellig langs de route en hoe kom je er? Zo beleef je een gerse Koningsdag in Rotterdam

met videoWordt het Zuid of toch centrum? Ja, keuzestress donderdag in Rotterdam. Want koning Willem-Alexander viert tien jaar koningschap in ‘010’ op twee plekken. Waar ga je wuiven, waar is het gezellig en vooral, hoe kom je er? Een paar tips voor een gerse Koningsdag in Rotterdam.

Om maar gelijk met het belangrijkste te beginnen: kom met het openbaar vervoer. Op de fiets of huurscooter - daar struikel je over in Rotterdam - is ook prima, maar laat die auto thuis. Pak de trein en vergeet dan niet effe omhoog te kijken naar die geinige mega-oranjeslingers aan de ‘haaienbek’ van Rotterdam Centraal. Heel de stad is trouwens ‘aangekleed’ in het oranje en groen-wit-groen, de kleuren van Rotterdam.

Of parkeer de auto aan de rand van de stad. Er zijn vijftien P+R’s en met de metro of tram ben je er zo. Tip: op zes parkeerplekken sta je gratis als je vanaf daar met het ov verder reist.

Volledig scherm Rotterdam is 'aangekleed' voor Koningsdag. Overal hangen vlaggen en zijn gebouwen ingepakt. De hoge Zalmhaventoren heeft zelfs een oranje kroon op. © Gemeente Rotterdam

Goed, dan ben je er, maar wordt het Zuid, centrum of allebei? ‘WA’ begint zijn Koningsdag in elk geval om 11.00 uur op het Afrikaanderplein (pal bij de metrohaltes Maashaven en Rijnhaven) op Rotterdam-Zuid. Daar wandelt het gezelschap over de ‘multi-culti’ Pretorialaan.

Reken op een swingend straatfeest á la het Zomercarnaval, maar ook een bijzondere - digitale - ontmoeting met kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam én Ninny Lopes, een slachtoffer van de toeslagenaffaire die nu lotgenoten bijstaat. Nergens in Nederland wonen zoveel slachtoffers als op Zuid.

Volledig scherm In de hele stad in van alles te doen. In de bekende Koopgoot in hartje Rotterdam ligt de oranje loper uit met daarop een oranje tompouce. © Marco De Swart

Sprintje naar de metro

Het bezoek op de linker Maasoever duurt een klein uurtje. Even voor twaalf uur stapt het gezelschap bij de Maashaven op de watertaxi naar het centrum. Wil je ook daar zijn: trek een sprintje naar de metro, stap in en je bent zo bij de halte Leuvehaven, Dat is hartje stad en vlakbij waar de koning zijn bezoek vervolgt.

De Erasmusbrug is tijdens de overtocht even afgesloten, dus daar zwaaien kan niet. Dat kan wel vanaf de kade in de gezellige Leuvehaven vol oude (museum)schepen, waar het gezelschap bij Plein 1940 van boord gaat. De Witte de Withstraat, de bekende uitgaansstraat, is om de hoek. Voor het eventuele oranje afzakkertje...

Volledig scherm Koning Willem-Alexander viert zijn tiende Koningsdag in '010'. Zijn bezoek aan de stad begint om 11.00 uur op Zuid, waar hij vorige week ook al het Koningsdagsconcert bijwoonde. Dat wordt op Koningsdag 's avonds op tv uitgezonden. © ANP

Vanaf Plein 1940, waar het beroemde beeld van Zadkine staat dat herinnert aan het verwoestende bombardement op Rotterdam, lopen ze over de Blaak. Daar zingt onder andere de bekende Hermes House Band hun hit I Will Survive , trappen jeugdspelers van Feyenoord, Sparta en Excelsior een balletje en geeft de Rotterdamse Amira Tahri (13), wereldkampioen kickboksen, een demonstratie.

Daarna is de Markthal aan de beurt. De bijzondere ‘koopboog’ zelf is tijdens het koninklijk bezoek niet toegankelijk voor publiek.

Eindfeest

Rond 12.50 uur stapt de koning vanuit de Markthal de immense Binnenrotte op voor het eindfeest, het Koningsdag Festival. Ze zijn er zelf maar tien minuutjes, want om 13.00 uur is het bezoek officieel afgelopen. Maar de party gaat daar nog tot 17.00 uur door met optredens van bekende artiesten als Davina Michelle, Lee Towers en Broederliefde.

Het festivalterrein gaat al om 10.00 uur open. Er staan grote schermen waar het hele bezoek live is te volgen. Voor mensen die slecht horen, wordt alles op die schermen live uitgeschreven door zogeheten schrijftolken.

Geen zin in de route, maar toch naar Rotterdam? De hele stad ademt oranje, er is van alles te doen. In de Koopgoot leg zelfs een mega oranjetompouce. Om bij op de foto te gaan hè!

Volledig scherm Ook de bekende Markthal is klaar voor Koningsdag in '010'. Het bijzondere gebouw ligt aan de Binnenrotte waar ook het eindfeest is. © ANP/Robin van Lonkhuijsen