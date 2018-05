Waar of niet waar? Onderscheid fabels en feiten over de ramadan

Update Fors minder aangiften fietsdief­stal: 'Ja da-hag. Dat is me te veel gedoe'

8:27 Steeds minder mensen doen aangifte van fietsdiefstal. In 2017 werd bijna 79.000 keer aangifte gedaan, bijna 20 procent minder dan een jaar eerder. Volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit is de drempel om aangifte te doen hoger doordat bij internetaangifte ook DigiD verplicht is.