Waar we ook komen, ze vinden het niet gezellig als je hoestend en proestend naast hen staat

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 398. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

We hebben een verkoudheid in huis. Geen corona, ik zeg het maar direct. We zijn getest, poeh we zijn zo getest. Maar dat is het dus niet. Wel keelpijn, dikke klieren, hoofdpijn, snotteren, niezen en hoesten. Geen corona dus, we sterven er niet aan. Soms vinden we ons wel een beetje zielig.

Het zal wel niet wetenschappelijk zijn, maar ik denk: nu we nauwelijks mensen zien, bij niemand op visite gaan, kunnen we ’m ook niet doorgeven aan andere families. En daardoor blijft-ie misschien ook wel langer bij ons. Het is alsof je een tijger in je huis hebt. Hij heeft iedereen al gebeten, maar omdat er geen deur naar buiten opengaat komt-ie na verloop van tijd gewoon weer bij de eerste terug. Zoals ik al zei: wetenschappelijk bewijs heb ik er niet voor.

Quote Alles komt via die kleintjes binnen hè, vriendjes, gadgets en virussen. Allemaal van school

Hij kwam ongeveer drie weken geleden binnen via de kleinste van 6. Alles komt via die kleintjes binnen hè, vriendjes, gadgets en virussen. Allemaal van school. Ze had koorts, hoesten, rooie oogjes. Zo zielig. Wij met haar naar de teststraat. Bleek niks, gelukkig. Nou ja, een stevige verkoudheid.

Toen kreeg ik klachten en bij mij sloeg het natuurlijk direct op m’n longen. Dat was in die dagen überhaupt een ding, want ik moest mijn eerste vaccinatie halen. Nou was ik daarheen gegaan ook al waren spontaan mijn beide benen afgevallen, maar het ging dus net goed, die verkoudheid en mijn vaccinatie.

Quote Een verkoud­heid dus, geen corona. Maar dat staat niet op je voorhoofd en ondertus­sen voel je je dus wel een beetje melaats

Goed, ik was er bijna af, sloeg het toe bij mijn vrouw. Die ook weer naar de teststraat, want je wilt het allemaal netjes doen. Natuurlijk weer niks. Alleen onze 8-jarige is de dans nog ontsprongen. Terwijl ze wel elke morgen even geïnteresseerd komt vragen of we al koorts hebben. ‘Want van de beslisboom moet ik dan thuisblijven.’ ‘Geen koorts,’ schreeuwen we tegenwoordig ’s morgens vroeg als ze langskomt.

Een verkoudheid dus, geen corona. Maar dat staat niet op je voorhoofd en ondertussen voel je je dus wel een beetje melaats, vooral buiten de deur. Want al komen we bijna nergens, daar waar we komen, school, een enkele per se noodzakelijke winkel, daar vinden ze het toch niet gezellig als je hoestend en proestend naast hen staat.

En je schreeuwt ook niet steeds: geen corona! Bovendien, welk geloof zou ik er zelf aan hechten als iemand naast mij dat zei?

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: