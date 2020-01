Waarom al die opwinding over parende panda’s Xing Ya en Wu Wen?

1: Panda's zijn trage dieren, zeker ook in de voortplanting

Panda’s zorgen in de dierentuin zelden voor veel beleving -een beetje bamboe knagen en verzitten, meer actie is er niet te verwachten-, ook in bed zijn ze niet druk. Een vrouwtjespanda is slechts eenmaal per jaar een paar dagen vruchtbaar. Dan moet het gebeuren.



De dieren zitten normaliter niet eens in dezelfde ruimten in het verblijf in de Rhenense dierentuin. Voorafgaand aan de paring van afgelopen weekend hadden de twee zesjarigen alleen nog maar even aan elkaar gesnuffeld.



Tekst loopt door onder de foto.