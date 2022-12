Waarom ASML, ondanks enorme vraag naar chip, voet bij stuk houdt: ‘Nationale en economische belangen’

Verkeersofficier ‘Soms vraagt familie verkeers­slacht­of­fer om levenslang en moet ik vertellen dat er taakstraf op staat’

Dodelijke verkeersongelukken hakken er emotioneel snoeihard in bij nabestaanden én het publiek. Zeker als er bestuurders in het spel zijn die roekeloos hebben gereden of onder invloed waren van alcohol of drugs. Steeds klinkt de roep om hoge(re) straffen, maar simpel is dat juridisch niet.

11 december