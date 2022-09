Waarom dip in energiegebruik toch niet hoopgevend is voor Gelderland: ‘Doel nog ver weg’

Homofobe jongeren beschieten gaybar in Amsterdam, Halsema spreekt van ‘cultureel probleem’

Burgemeester Halsema erkent dat er te veel anti-lhbti+-incidenten in Amsterdam zijn. Dat zegt ze in antwoord op mondelinge vragen van de lokale VVD, nadat een bezoeker van gaybar Prik in het centrum gewond was geraakt na een beschieting met een gelblaster.

