Waarom een bierglas absoluut niet in de glasbak mag

Fietsende se­rie-aanrander Alkmaar mogelijk minderja­rig en opnieuw actief

25 mei De fietser die in Alkmaar vrouwen aanrandt, is mogelijk minderjarig. De politie toonde dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht beelden van de vermeende dader op de fiets. Vanwege het vermoeden van minderjarigheid, werd zijn gezicht onherkenbaar in beeld gebracht.