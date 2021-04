Waarom het houden van een 538-feest met brallerige ballen een krom signaal is naar de rest

Coronavirus LIVE | 8600 nieuwe coronage­val­len, variant vaccin tegen Zuid-Afrikaanse variant eind 2021 klaar

16:18 Er zijn vandaag 8600 nieuwe coronagevallen geregistreerd door het RIVM. Zaterdag waren dat er nog 8301. In de ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten opgelopen naar 2478, dat zijn er 50 meer dan gisteren. Verder kan AstraZeneca eind 2021 een versie van het coronavaccin gereed hebben die de Zuid-Afrikaanse variant van het virus kan bestrijden. Studies lijken er momenteel op te wijzen dat AstraZeneca minder effectief is tegen die variant. Maar definitieve conclusies zijn er nog niet te trekken. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.