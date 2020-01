Waarom is het vaak mistig met oudjaar?

Een simpel antwoord ligt voor de hand: door de rook van al het afgestoken vuurwerk. Maar dat is slechts een deel van het antwoord. Er komt meer bij kijken. Want ook de meteorologie speelt een rol in deze.

,,Als we oud en nieuw in de zomer zouden vieren, hadden we dit fenomeen niet'', zegt Rob Sluijter van het KNMI. ,,Bij rustig weer zonder al te veel wind kan er in de winter sprake zijn van inversie. Dat is een term uit de meteorologie die aangeeft dat de temperatuur in een laag van de atmosfeer een omgekeerd verloop heeft ten opzicht van de normale situatie. Normaal wordt het steeds kouder, hoe hoger je komt. Bij inversie wordt het over een gedeelte van de hoogte steeds warmer. Bij een inversie ligt de warmere luchtlaag als een soort deksel op de koudere luchtlaag aan het oppervlak. Een inversie houdt de mist en kou gevangen in de onderste luchtlaag. Ook verontreiniging kan dan niet uit de onderste luchtlaag weg.''