Waarom kiest een wanhopige vader voor moord op zijn gezin?

Gemiddeld gebeurt het ‘nul tot drie keer per jaar', zegt universitair docent Marieke Liem. Maar waarom de stoppen kúnnen doorslaan bij een van de ouders, zelfs in een ogenschijnlijk rustige scheiding, blijft lastig te begrijpen. Marieke Liem bestrijdt het geldende idee dat het vaak in een opwelling gebeurt. De docent deed onderzoek naar gezinsdrama’s in Nederland, onder meer door afscheidsbrieven te bestuderen en gesprekken te voeren met mensen die gezinsleden hebben gedood en een poging deden zichzelf van het leven te beroven.



,,Vaak is het een langer proces waarbij de dader in veel gevallen al eerder deze optie heeft overwogen,” zegt Liem die liever niet van gezinsdrama’s spreekt maar van situaties waarbij iemand zijn partner en één of meer kinderen om het leven brengt. ,,De dader heeft in het hele proces dus al vaker nagedacht over de ook bestaande optie een einde aan het leven te maken.”



De vraag waaróm die optie voor enkele mensen bestaat, is niet eenvoudig te beantwoorden. Liem: ,,Het gaat om personen die zich vastbijten in het frame waarin zij zichzelf centraal zien als bron van geluk in het gezin. Dat is precies waar het om gaat: zonder hen worden zijzelf, maar ook de rest van het gezin niet gelukkig. Zij zien de dood ook niet als dood maar als ontsnapping uit de situatie waarin ze zitten.”