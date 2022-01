Waarom nog naar overbelaste GGD na positieve thuistest? ‘Juist nu zicht houden op het virus’

Extreem lange rij voor teststraat in Uden: ‘Ik bleef maar rijden’

UDEN - Tientallen auto’s stonden dinsdag in een extreem lange rij voor de GGD teststraat in Uden. Paul Netten had vanuit zijn kantoorpand op het industrieterrein aan de Vluchtoord zicht op de lange rij. „Zo‘n lange rij voor de teststraat had ik nog nooit gezien.”

