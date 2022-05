Waarom plastic om een komkommer niet altijd slecht is en andere recyclekwesties

Wat is vrijheid? Oekraïense Anna spreekt Nederland toe op Bevrij­dings­dag: ‘Je woont in een paradijs, sta daar bij stil’

Op deze Bevrijdingsdag in oorlogstijd mogen we best even wat langer stilstaan bij de vrijheid waarin we leven, vinden de Oekraïners Volodymyr (38) en Anna (30). Zij houden een speech op de bevrijdingsfestivals in Den Bosch en Roermond. ,,Als je Nederlanders vraagt wat Bevrijdingsdag voor hen persoonlijk betekent, heeft niet iedereen daar een duidelijk beeld van.”

5 mei