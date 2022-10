Waarom vluchtelingen in Nederland steeds vaker worden opgevangen op het water

Ex-vrouw van Peter R. de Vries maakt schilderij als eerbetoon: ‘Ik heb hem liefdevol neergezet’

Een schilderij dat Jacqueline de Vries heeft gemaakt van haar ex-man, misdaadverslaggever Peter R. de Vries, is binnenkort te zien in Beeld & Geluid in Hilversum. Het doek werd vanavond in RTL Boulevard onthuld en bestaat onder meer uit krantenknipsels en ‘lieve brieven’ die de familie ontving na de moord op De Vries.

