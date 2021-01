Waarom we maanden moeten wachten op effect van vaccinaties: ‘Eerst strenge, lange winter’

Piepjonge verdachte opgepakt voor vuurzee in kapsalon, ‘triest, alles is afgebrand’

4 januari De politie heeft een 13-jarige jongen uit Zevenaar aangehouden na de brand in een kapperszaak in zijn woonplaats. ,,Hij wordt gehoord, evenals een aantal getuigen. We hebben op dit moment geen andere verdachten op het oog’’, aldus de politie.