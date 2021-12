Waarom we over tien jaar wél weten of we een koude winter krijgen

Dit jaar is opnieuw voorspeld dat we ‘de strengste winter ooit’ krijgen, maar zo'n lange termijnverwachting komt zelden uit. Dat zou echter door de ontwikkeling van nieuwe technieken over een jaar of tien wel eens anders kunnen zijn.

Een tweet van zelfbenoemd ‘weeradvisionair’ Marc Putto maakte veel los bij winterliefhebbende Nederlanders. ‘Januari zou de koudste kunnen worden sedert 1823 met te De Bilt een gemiddelde temperatuur van onder de -7 graden’, schrijft Putto op Twitter naast een weerkaart van het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn (ECMWF). ‘Wel goed voor drie Elfstedentochten.’

Quote Je kunt net zo goed je moeder vragen wat voor weer het wordt, want dat is even nauwkeurig Michiel Severin, Weerplaza

Dat wordt natuurlijk veel gelezen, maar zo betrouwbaar zijn die berichten niet, vertelt Michiel Severin, hoofdmeteoroloog bij Weerplaza. ,,We publiceren bewust geen verwachtingen die verder dan een maand vooruit gaan. Er zijn weermodellen die tot negentig dagen vooruit met een weersverwachting komen, maar uit alle onderzoeken blijkt dat die voor Nederland en Noordwest-Europa zelden toegevoegde waarde hebben. Het weer is daarvoor simpelweg te chaotisch.” Weersvoorspellingen op zo'n lange termijn zijn ‘niets meer dan gokken’. ,,Je kunt net zo goed je moeder vragen wat voor weer het wordt, want dat is even nauwkeurig”, grapt Severin.

Nieuwe technieken

Dat gokken wordt wel steeds minder, en het zou best wel eens kunnen dat we over een jaar of tien wel nauwkeurige weersvoorspellingen kunnen doen over langere periodes. ,,Er wordt continu gezocht naar verbeteringen”, legt de meteoroloog uit. ,,Op universiteiten wordt ook gezocht naar methodieken om de maand- en seizoensverwachting bruikbaarder te maken. Nieuwe technieken, zoals kunstmatige intelligentie, staan nog in de kinderschoenen maar lijken veel potentieel te hebben.”

Zo heeft het Britse bedrijf DeepMind een programma ontwikkeld dat door het simuleren van atmosferische processen kan voorspellen wanneer en waar regen gaat vallen. Door oude radargegevens te analyseren ontwikkelt het programma zichzelf steeds verder, en wordt het dus ook nauwkeuriger.

De nieuwe technieken zijn hoopvol, en ook voor de langetermijnvoorspellingen lijkt het de goede kant op te gaan. Wetenschappers en programmeurs zijn bezig met zelflerende programma's die uit de huidige weersomstandigheden iets nuttigs kunnen afleiden over het weer over bijvoorbeeld negentig dagen. Zulke berekeningen gaan voor mensen te ver, maar voor een computerprogramma zijn ze goed te doen. ,,We gaan er daarom vanuit dat in 2030 zulke verwachtingen meer nut zullen hebben.”

Maar of het nou zo leuk is dat we het weer dan al zo ver van tevoren weten, weet Severin zo net nog niet. ,,Voor het zover is, kunnen we nog genieten van de onvoorspelbaarheid van het weer.”

