Waarom wij misschien toch minder blij moeten zijn met al die 'schattige' ooievaars

Uniek experiment met putten moet einde maken aan gruwelijke dood van miljoenen amfibieën

Meer dan een miljoen amfibieën, waaronder héél veel padden, komen elk jaar onnodig aan een gruwelijk einde in putten in onze straten en trottoirs. Door het gladde beton kunnen ze er niet uitklimmen. In Houten wordt gezocht naar een oplossing, met een voor Nederland unieke proef.