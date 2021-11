Waarschijnlijk maanden vertraging voor MH17-proces, mogelijk nog Russische commandant verhoord

Rusland reageerde afgelopen augustus op het verzoek. Uit dat antwoord zou blijken dat een verhoor niet onmogelijk is. Daarna lieten de Russen niets meer van zich horen. In eerste instantie zou de termijn waarbinnen Moetskajev verhoord zou moeten worden op 1 december gezet. De rechtbank besloot gisteren echter die termijn te verlengen tot 10 februari.

Het Openbaar Ministerie stelde daarop in dat geval daarna pas met een strafeis te kunnen komen. Als dat gebeurt willen ook de advocaten van Poelatov dat hun pleidooi, dat in maart op de agenda stond, verder naar achteren schuift.

Het MH17-proces is al meer dan anderhalf jaar bezig, het begon in maart 2020. Het toestel werd op 17 juli 2014 uit de lucht geschoten boven oorlogsgebied in Oost-Oekraïne, waarschijnlijk door een Buk-raket die in handen was van pro-Russische rebellen.