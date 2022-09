Wachtlijsten voor psychische zorg kunnen korter: ‘Veel vragen kunnen ergens anders beantwoord’

Zo’n 80.000 mensen staan op een wachtlijst bij ggz-instellingen. Ruim 41.000 daarvan moeten langer dan de gewenste 14 weken wachten op een behandeling. Door corona worden de wachtlijsten eerder langer dan korter. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt zich al langer zorgen over de aanhoudende wachtlijsten. ,,We zien dat er te automatisch naar specialistische ggz wordt verwezen, terwijl veel vragen ook anders beantwoord kunnen worden”, constateert Joep Beckers, unitmanager toezicht op zorgaanbieders. Om welke aantallen het gaat, is niet onderzocht. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een depressie en schulden. Beckers: ,,We behandelen nu te vaak de depressie en niet de schulden, waardoor zo iemand blijft terugkomen naar de ggz.”

Onnodig lang wachten

Zo richtte GGz Breburg in Brabant mentale gezondheidscentra op. Specialisten beoordelen cliënten niet vanuit een klacht waarvoor behandeling nodig is, maar kijken breder wat er in hun leven speelt. GGz Breburg stelt vast dat bijna een kwart van deze cliënten geen ggz-behandeling nodig heeft. ,,Voorheen zouden die bij ons in een traject zijn beland, dus dat heeft zeker effect op de wachtlijsten”, stelt bestuursvoorzitter Juliëtte van Eerd.

Ook Zorgverzekeraars Nederland constateert dat niet alle hulpvragen per se vanuit de zorg hoeven opgelost. ,,Het helpt om mensen bij het begin in het goede poortje te krijgen en ze gelijk de best passende hulp te bieden, ook als het gaat om grote sociale of financiële problemen. We zien dat hulpverleners meer kijken naar wat een persoon nodig heeft, binnen en buiten de zorg”, zegt algemeen directeur Petra van Holst. Uiteindelijk kan dat ook tot kortere wachtlijsten leiden, doordat mensen geen of een kortere psychische behandeling nodig hebben.