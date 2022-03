Wachttijd rijexamen naar 20 weken, CBR overweegt ‘paardenmiddel’ ophogen examenleeftijd

Rechter veroor­deelt meeste zedenmis­drij­ven

Zedenzaken die in 2021 voor de rechter verschenen, hebben in acht van de tien gevallen tot een veroordeling geleid. Eenmaal voor de rechter is de kans dus groot dat een pleger wordt veroordeeld, maar slechts een kleine minderheid van de slachtoffers doet aangifte.

20 maart