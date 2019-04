Waddeneilanden leggen claim van 225.000 euro neer voor schade containerramp

Doorrijder lanceert 79-jarige vrouw, politie deelt heftige beelden aanrijding in zoektocht naar dader

14:03 De 79-jarige vrouw die zondagavond werd aangereden door een automobilist in Breda, raakte zo ernstig gewond dat ze naar de intensive care gebracht moest worden. Volgens de politie vloog het slachtoffer door de lucht en werd ze zelfs even meegesleurd. Omdat de bestuurder nog niet is gevonden, heeft de politie beelden van de aanrijding vrijgegeven.