Wakker Dier: AH weer ‘Liegebeest van het jaar’ wegens leugen op kipverpakking

AH neemt de titel over van de Rabobank, die vorig jaar met afstand won met een reclame waarin de organisatie volgens Wakker Dier deed ‘alsof ze de voedingssector gaat verduurzamen, terwijl de bank in werkelijkheid miljarden euro's investeerde in plofkippen, megastallen en fastfoodketens’. In 2017 kreeg Albert Heijn de prijs ook al, omdat de supermarkt in een artikel over serranoham een foto liet zien van varkens in de wei. AH heeft nog niet gereageerd op de jongste prijs.