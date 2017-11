Walging om 'schandalige' actie Pegida: bouwplaats moskee besmeurd met varkensbloed

Een houten kruis dat op het toekomstige bouwterrein was geplaatst, werd door een in priestergewaad gestoken Pegida-lid met behulp van een wc-borstel besmeurd met varkensbloed. Een partytent fungeerde als 'kerk'. Pegida plaatste het filmpje van het 'ritueel' op zijn Twitter-account en Facebookpagina. Volgens ooggetuigen is het kruis vanochtend door de politie verwijderd, maar in het computersysteem van de politie is hierover volgens een woordvoerder (nog) niets terug te vinden.



Wethouder Eelco Eerenberg (D66) spreekt via Twitter in niet mis te verstane bewoordingen zijn afkeuring uit over de Pegida-actie. Hij noemt de actie walgelijk en schandalig.