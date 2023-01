Wandelaar maakt ochtendwandeling langs A2 terwijl auto's voorbijrazen

Een camera van Rijkswaterstaat legde het opvallende tafereel vast. Terwijl auto's voorbijrazen, wandelde de persoon langs de drukke snelweg bij Vinkeveen.



‘Een goed voornemen voor 2023; meer bewegen. Langs de A2 bij Vinkeveen is alleen niet de beste plek om je ochtendwandeling te maken', aldus Rijkswaterstaat op Twitter. Waarom de wandelaar langs de snelweg liep, is niet bekend. De verkeersdienst schrijft dat de hulpdiensten snel ter plaatsen waren. Of de wandelaar een boete heeft gekregen, is niet duidelijk. Bij de politie is geen informatie bekend over deze levensgevaarlijke ochtendwandeling.