Wanhoopsoffensief: Sanderink wil zijn imperium redden met angstaanjagende mails

MET VIDEO Bas is fan van The Rolling Stones en ontmoette zijn held bij het toilet: ‘Die boks van Mick, goddelijk bijna!’

Bas Koesveld heeft duidelijk van zijn vrouw Arda gewonnen waar het de decoratie van hun huis betreft. Er is vrijwel geen kamer of muur te vinden zónder Stones-parafernalia. Van een hobby kun je amper nog spreken. De Britse rockband is er bijna tot religie verheven. Met een boks van Mick als Bas’ variant op een goddelijke aanraking.