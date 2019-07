Wanhopige Lisan (17) kan bijna niks meer na tekenbeet: ‘Ik huil omdat mijn leven een hel is’

Over de behandeling in Duitsland lopen de meningen uiteen. De Radboud Universiteit, in Nederland het meest gezaghebbende onderzoekscentrum op het gebied van Lyme, raadt de methode af. Volgens hoogleraar Bart-Jan Kullberg is nooit bewezen dat stamceltherapie werkt bij een ziekte als Lyme.



Maar Glenn Mertens (19) uit Wateringen genas voor een deel na zo'n therapie. Door een behandeling in een Duitse kliniek heeft hij zijn leven weer terug. ,,Na de behandeling heb ik me eerst anderhalve maand nog slechter gevoeld. Maar daarna begon het herstel. Ik zeg niet dat de klachten weg zijn, maar ze zijn dragelijker geworden. De ziekte beheerst mijn leven niet meer.” Hij is inmiddels een studie begonnen.



De doodzieke Lisanne van der Vaart (25) uit Den Helder dacht twee jaar geleden aan euthanasie door dezelfde ziekte. Ook zij kreeg een behandeling in Duitsland, waarna haar leven compleet veranderde.



Lisan zit sinds een maand in een rolstoel en kan maximaal twee uur per week naar haar opleiding Maatschappelijke Zorg in Breda. ,,Als ik uiteindelijk andere mensen kan helpen die ziek zijn, dan is mijn doel bereikt.”