Wanneer is er sprake van een hittegolf en wat is het protocol?

Wat is een hittegolf?

We spreken volgens het KNMI van een hittegolf bij een periode van minstens vijf opeenvolgende dagen waarbij de temperaturen hoger dan 25 graden Celsius zijn. Daarvan moet er minimaal drie dagen boven de 30 graden Celsius worden gemeten. Een dag waarbij er een temperatuur van 25 graden Celsius of warmer wordt gemeten, heet een zomerse dag. Bij een dag waarop de 30 graden Celsius of hoger wordt bereikt, spreken we van een tropische dag.



Een hittegolf kan zowel landelijk als regionaal voorkomen. Wanneer een hittegolf in de Bilt (provincie Utrecht) wordt gemeten, wordt er gesproken van een landelijke hittegolf. Op deze centrale plek in Nederland zit het hoofdstation van de KNMI. We spreken van een regionale hittegolf als de hoge temperaturen op een andere plek in Nederland worden gemeten.



Een hittegolf duurt tot er een dag komt waarop de maximale temperatuur lager is dan 25 graden Celsius. De langste hittegolf ooit in Nederland duurde in totaal achttien zomerdagen. Zes dagen hiervan waren tropisch.