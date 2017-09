Wapens commando's 'oud en versleten'

Het onderzoek dat de Landmacht nu heeft laten uitvoeren lijkt die gevaarlijke situatie te bevestigen. Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp stelt in een reactie dat het mogelijk is dat er minder commando's op missie gaan. ,,De mensen die op missie gaan, die moeten hun werk wel goed kunnen doen. Dat betekent dat ik eerder mensen niet op missie stuur of korter, of met minder mensen op missie ga. Die mensen die wel gaan, daarvan moeten de spullen kloppen.''



Door problemen bij het KCT, dat is gevestigd in Roosendaal, liggen opleidingen voor nieuw personeel stil. Ook worden bepaalde oefeningen waarbij met scherp wordt geschoten niet meer gehouden. Minister Hennis van Defensie stelde eerder dit jaar nog dat het 'geen armzalig zooitje is bij het Korps.



De commando's zijn momenteel onder meer op missie in Irak, waar ze Koerdische strijdkrachten steunen in hun strijd tegen IS. Ook zijn ze in Mali actief. Dat land heeft te kampen met islamitische strijdgroepen.