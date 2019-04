Warm lenteweekend voor de deur: ‘lekker weer om buiten bezig te zijn’

doe-dagenDe lente begon heerlijk warm, met maximumtemperaturen van 18 graden, maar het lijkt nu een heel stuk kouder. Toch zijn de temperaturen normaal voor deze tijd van het jaar. Weerman Raymond Klaassen: ,,We hebben dit jaar al een periode gehad waarin het heel zacht was. Als je dat vergelijkt met hoe het nu is, lijkt het zeker een stuk kouder, maar dat heeft ook met ons gevoel te maken.”

Af en toe breekt de zon door vandaag, maar echt terrasjesweer is het niet. Het lijkt, zeker na de warme dagen die eind maart kende, een stuk afgekoeld. Toch valt dat allemaal wel mee, volgens Klaassen, weerman bij Weerplaza. Onze ervaring van kou is deels gebaseerd op gevoel en emotie, stelt hij. ,,Vorig jaar zaten we heel erg in de modus van altijd maar prachtig warm weer met zon. Na de winter is dat allemaal wat minder. De temperaturen zijn lager en de zon breekt nog niet heel vaak voor langere tijd door. Dus hebben we het gevoel dat het weer helemaal niet zo mooi is. Terwijl de temperaturen, met maxima rond 11 of 12 graden, heel normaal zijn voor de tijd van het jaar.”

Quote Het zijn hele goede 'doe-dagen’, zoals ik ze noem. Lekker weer om buiten bezig te zijn, in de tuin te rotzooien of een wandeling te maken. Raymond Klaassen, Weerplaza

Warm weekend

Maar niet getreurd, want er komt warmer weer aan, met maximumtemperaturen van 15 tot 20 graden. ,,Komend weekend wordt het weer zachter en zitten we wat boven de gemiddelde temperaturen. Het zijn hele goede 'doe-dagen’, zoals ik ze noem. Lekker weer om buiten bezig te zijn, in de tuin te rotzooien of een wandeling te maken.” Of we op zon kunnen rekenen, durft Klaassen niet met zekerheid te zeggen. ,,Mensen moeten zich wel bewust zijn dat het niet een stralend zonnig weekend gaat worden, want er zijn genoeg wolkenvelden in het land. Soms valt er zelfs heel lokaal een buitje. Maar als je niet te maken krijgt met wolkenvelden of regen, kan het zomaar als een warme lentedag aanvoelen.”