Warm lenteweer op komst: zaterdag nog even ‘afzien’, dinsdag 20 graden

Veel meer klachten over geluidshin­der van militaire helikop­ters

25 maart Het aantal klachten met betrekking tot geluidshinder door vliegbewegingen van het Defensie Helikopter Commando op militaire luchthaven Gilze-Rijen is in 2020 flink toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Het door corona meer moeten oefenen in Nederland, het ‘thuiswerkeffect’ en de aanleg van nieuwe vliegtuigafreminstallaties worden door Defensie aangemerkt als oorzaken.