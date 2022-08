Warmste 25 augustus ooit gemeten, maar wel een koel weekend in het vooruitzicht

Nooit eerder werd het op 25 augustus zo warm als vandaag. Om 14.20 uur steeg de temperatuur in De Bilt naar 31,6 graden en daarmee is het officieel de warmste 25 augustus sinds het begin van de metingen in 1901.

Het Brabantse Gilze-Rijen is met 33,6 graden op dit moment de warmste plaats van Nederland, meldt weerbureau Weeronline. Komende uren zal de temperatuur nog wat verder stijgen. Hierdoor kan ook het landelijke record gebroken worden. Tot nu toe is de hoogste temperatuur die in ons land op 25 augustus werd gemeten 34,1 graden. Dit was in 1997 in Volkel, Noord-Brabant.

Eerder vandaag steeg de temperatuur in het oosten van het land al snel naar 30 graden. Daarmee was de tweede regionale hittegolf van het jaar een feit. In het Gelderse Hupsel is de eerste hittegolf nog niet afgelopen, deze duurt inmiddels al 18 dagen.

Weekend pas echte verkoeling

Vrijdag daalt de temperatuur wat, maar koud wordt het zeker niet. In het westen wordt het 23 graden en langs de oostgrens 28 graden. Er is dan meer bewolking en we krijgen ook te maken met enkele regen- en onweersbuien. Mocht in het oosten nog wat langer de zon schijnen, dan kan het daar alsnog 30 graden worden. De hittegolf wordt in ieder geval nog een dag verlengd.

In het weekend gaat het pas echt afkoelen en daalt de temperatuur tot zo'n 20 tot 24 graden. Daarmee is de warmte en de hittegolf voorbij. De Hollandse luchten met stapelwolken, zon en hooguit een paar lokale buitjes keren terug. Ideaal weer om eindelijk alle ramen open te zetten en de warmte uit je huis te laten. Ook is het perfect weer om buiten te zitten.

