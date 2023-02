Warmtepomp slechter voor milieu dan gedacht, toch plaatsing door tijdelijke maatregel

Een warmtepomp is slechter voor het milieu dan eerder werd gedacht. Met een tijdelijke ingreep in het bouwbesluit wordt gezorgd dat de warmtepomp desondanks nog geïnstalleerd kan worden.

Ze moeten gek opgekeken hebben bij de stichting Nationale Milieudatabase (NMD), toen ze het resultaat zagen van nieuwe berekeningen die laten zien hoe vervuilend de warmptepomp nu écht is. De eerdere berekeningen waren verouderd, zoveel was duidelijk bij de organisatie die in het leven is geroepen om de milieuprestaties van bouwwerken in Nederland in beeld te brengen. Maar de nieuwe lieten plots zien dat de warmtepomp in werkelijkheid veel slechter voor het milieu is dan gedacht.

De warmtepomp is zelfs zo belastend, dat volgens milieuregels die onder het bouwbesluit vallen, bijna of helemaal geen huizen met warmtepompen gebouwd mogen worden. Elk huis dat wordt gebouwd, moet ook voldoen aan milieu-eisen: op het gebied van CO2-uitstoot, maar ook op het gebied van milieubelasting. Probleem is dat het koudemiddel en de elektronica die bij warmtepompen worden gebruikt, niet in de oude milieudata verwerkt waren. Ook is het type warmtepomp dat gebruikt werd bij de berekeningen voor de milieudata, inmiddels niet meer representatief voor de markt.

Warmtepomp toch de toekomst

Dat probleem is volgens Jan-Willem Groot, directeur van NMD, niet op te lossen door dan maar geen warmtepompen meer te plaatsen. ,,Vanuit het oogpunt van duurzaamheid zou ik het een probleem vinden als de warmtepomp niet meer wordt toegepast. Uiteindelijk leveren de warmtepompen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en aan de vermindering van de CO2-uitstoot.”

Quote De score geeft alléén de milieube­las­ting van materialen aan en laat de energie­pres­ta­tie volledig buiten beschou­wing Voorzitter Techniek Nederland Doekle Terpstra

En Groot wil het probleem ook niet ‘zomaar even’ bij de leveranciers van warmtepompen neerleggen. ,,Dat zou niet terecht zijn.” Daarom heeft stichting NMD heeft in samenspraak met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het FME (de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) en Techniek Nederland een ‘tijdelijke verrekenfactor’ ingevoerd. Zo kan de warmtepomp toch nog geplaatst worden.

Quote Dankzij de warmtepomp verbruiken nieuwbouw­wo­nin­gen helemaal geen aardgas meer en daalt de CO2-uit­stoot met de helft Voorzitter Techniek Nederland Doekle Terpstra

Terecht, vindt ook Techniek Nederland voorzitter Doekle Terpstra. Hij wijst erop dat de milieuscore van warmtepompen ‘een onvolledig beeld’ geeft. ,,De score geeft namelijk alléén de milieubelasting van materialen aan en laat de energieprestatie volledig buiten beschouwing. Dankzij de warmtepomp verbruiken nieuwbouwwoningen helemaal geen aardgas meer en daalt de CO2-uitstoot met de helft. Daarmee leveren warmtepompen een onmisbare bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.”

Milieuvriendelijker maken

Maar dat betekent niet dat de sector op zijn lauweren kan rusten, zegt Robert van Beek, die zich bij FME bezighoudt met Energie en Klimaat. ,,De actualisatie van de data leidt ertoe dat we even weer met beide benen op de grond komen te staan. Het positieve eraan is dat de warmtepomp gestimuleerd wordt zich nog verder te ontwikkelen. Er is nog veel mogelijk. Te denken valt aan het gebruik van natuurlijke koelmiddelen, milieuvriendelijkere elektronica en de verlenging van de levensduur.”