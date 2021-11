Was Elvis Presley’s Bredase manager Colonel Parker een moordenaar?

Nu al een kerstboom in huis: ‘Geen klote aan, maar anders gaat mijn vrouw ouwehoeren’

De Sint is nog maar net in het land en Kerstmis begint pas over anderhalve maand, maar toch hebben veel mensen al een kerstboom in huis. Kerstbomenverkopers en tuincentra merken dat de boom eerder in huis wordt gehaald dan eerdere jaren. ,,Het geeft warmte in deze klotetijd.”

