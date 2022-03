Wasstraten puilen uit door Saharazand, en op regen hoef je nog niet te rekenen

Gisteren trok een grote pluim met Saharazand over ons land, en dat was niet alleen te merken aan de prachtige zonsopkomst en -ondergang en de oranje gloed in de lucht. In het oosten en midden van het land is de woestijn door neerslag neergedaald en zijn auto's, ramen, tuinsets en zonnepanelen daardoor met een laag zand bedekt.

Volgens weerman Wouter van Bernebeek hoeven we ons geen zorgen te maken over nog meer zand op onze bezittingen: ,,De wind is gedraaid, en daarmee is het Saharazand van ons weg gevlogen. Alle stof is verdwenen uit de lucht, dus daar hoeven we ons niet meer druk om te maken.” In het westen is het alweer aan het opklaren, vertelt Van Bernebeek. ,,In het hele land wordt de lucht naarmate de dag vordert weer blauw.”