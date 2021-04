Wat als je in één klap je broertje en neven verliest? Gamze (24): ‘Ik besef nu hoe waardevol tijd is’

Versteke­ling dood gevonden in vliegtuig op Schiphol

19 april In de wielkast van een vliegtuig is vanmiddag op Schiphol het lichaam van een overleden man gevonden. Het toestel was vertrokken uit Lagos (Nigeria), de tweede grootste stad van Afrika. Het slachtoffer is vermoedelijk aan de gevolgen van onderkoeling overleden, meldt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee aan deze site.