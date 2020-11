Wat Azarkan deed was een sterk staaltje morbide politiek

Recordaan­tal besmettin­gen op Curaçao dat nu erg in trek is als vakantiebe­stem­ming

12 november Op Curaçao is woensdag een recordaantal coronabesmettingen geregistreerd. Het gaat om 51 gevallen. Niet eerder waren er zoveel registraties van besmettingen op één dag op het eiland. Curaçao is momenteel extra in trek bij Nederlandse vakantiegangers, omdat de Caribische delen van het koninkrijk de enige bestemmingen zijn zonder negatief reisadvies.