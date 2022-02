Wat betekent code rood?

Wat is code rood?

Hoe vaak komt code rood voor?

Code rood komt zelden voor, gemiddeld maar een of twee keer per jaar. De laatste keer dat code rood werd afgekondigd wegens windstoten was 18 januari 2018.

Met welke kleurcodes werkt het KNMI?

Code oranje

Bij code oranje is er sprake van extreem weer dat kan leiden tot schade, letsel en overlast. Het advies luidt dan: wees voorbereid. Code oranje wordt 24 uur van te voren aangegeven als de kans op extreem weer meer dan 60 procent is. Dat komt ongeveer vijf tot tien keer per jaar voor in Nederland. In het geval van code geel is er mogelijk sprake van gevaarlijk weer en moeten automobilisten extra alert zijn als ze de weg op gaan.