Wat doe je met je placenta? Anne en Ilja maken er een beeldje van

Update Nadat helft van de drugs was onder­schept, zei Promes: ‘Dus me hele winst was door de helft’

Het Openbaar Ministerie houdt vast aan de strafeis van twee jaar tegen topvoetballer Quincy Promes voor het neersteken van zijn neef. En meteen daarna was vandaag ook de eerste zitting in die andere zaak waarin hij verdachte is: het importeren van honderden kilo’s cocaïne.