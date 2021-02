Wat een klucht: al die hoogbejaarden in de kou en regen laten wachten op hun prik

LIVE | Minister Slob waarschuwt voor groot aantal zittenblij­vers, 52 miljoen euro om boeren uit crisis te helpen

22:09 Nederland krijgt in 2021 en 2022 in totaal meer dan 52 miljoen euro uit Brussel om boeren te helpen met het herstel na de coronacrisis. Dat meldt landbouwminister Carola Schouten na overleg met haar Europese collega’s. Verder moeten leerlingen, ouders en docenten er rekening mee houden dat er dit jaar veel meer scholieren een jaar over moeten doen. Dat zegt minister Slob van Onderwijs. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.