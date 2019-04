Wat gebeurde met Tessa van Driel (18) nadat haar naaktfoto de hele school rondging?

Voor Tessa is het een plek met herinneringen, maar dat zijn geen leuke. Hier gebeurde het, dat de bikinibroek van Tessa door jongens naar beneden is getrokken. Het was in een periode, dat Tessa gepest werd op haar nieuwe middelbare school in Hoogvliet. Ze kwam in een klas met leerlingen, die elkaar al drie jaar kenden. Dan is het best moeilijk om daartussen je plek te moeten vinden.